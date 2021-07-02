Дагестанцы могут принять участие в премии #МыВместе
- Автор Диляра
- 02 июля, 2021. Пятница 20:22
Дагестанцев приглашают принять участие в акции #МЫВМЕСТЕ, которая направлена на поддержку инициатив, направленных на помощь людям и улучшение качества жизни. Премия реализуется по поручению Президента страны Владимира Путина. Для того, чтобы принять участие необходимо подать заявку до 5 июля на сайте Премия.мывместе.рф. по 4 м направлениям: «Волонтеры и НКО», «Бизнес», «Медиа» и «We are together». Победители смогут получить до 2,5 млн рублей на развитие своего проекта.
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