Дагестанцы могут принять участие в премии #МыВместе

Дагестанцев приглашают принять участие в акции #МЫВМЕСТЕ, которая направлена на поддержку инициатив, направленных на помощь людям и улучшение качества жизни. Премия реализуется по поручению Президента страны Владимира Путина. Для того, чтобы принять участие необходимо подать заявку до 5 июля на сайте Премия.мывместе.рф. по 4 м направлениям: «Волонтеры и НКО», «Бизнес», «Медиа» и «We are together». Победители смогут получить до 2,5 млн рублей на развитие своего проекта.