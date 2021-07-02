В Махачкале появится дом «Юнармии»

В 2022 году в Махачкале планируют построить дом «Юнармии». Об этом сообщает издание ТАСС. В этом доме смогут находиться не только юнармейцы, но и те, кому интересна будет та сфера, которая планируется в этом доме. А это IT-технологии, в том числе при изучении истории страны и республики, и другие направления.