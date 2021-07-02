В Дагестане цены на туризм не менялись с прошлого года

Автор Арслан

Вопрос роста цен на курортах страны Влдаимиру Путину задали в рамках прямой линии. Глава государства сообщил, что изменения есть, но это связано с перезагруженностью курортов.