Отмечено, что Дагестан все еще остается излюбленным местом туристов. С каждым годом их число растет, а в регион приезжают известные телеведущие и звезды российского шоу-бизнеса.
Вопрос роста цен на курортах страны Влдаимиру Путину задали в рамках прямой линии. Глава государства сообщил, что изменения есть, но это связано с перезагруженностью курортов.
Отмечено, что Дагестан все еще остается излюбленным местом туристов. С каждым годом их число растет, а в регион приезжают известные телеведущие и звезды российского шоу-бизнеса.
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