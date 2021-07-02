ЗАМАНА - В Дагестане цены на туризм не менялись с прошлого года

В Дагестане цены на туризм не менялись с прошлого года

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02 июля, 2021. Пятница 12:32
В Дагестане цены на туризм не менялись с прошлого года

Вопрос роста цен на курортах страны Влдаимиру Путину задали в рамках прямой линии. Глава государства сообщил, что изменения есть, но это связано с перезагруженностью курортов.

В Дагестане цены на туризм не менялись с прошлого года
Общество

Отмечено, что Дагестан все еще остается излюбленным местом туристов. С каждым годом их число растет, а в регион приезжают известные телеведущие и звезды российского шоу-бизнеса.

 

 

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