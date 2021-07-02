ЗАМАНА - В Махачкале строго следят за соблюдением масочного режима

В Махачкале строго следят за соблюдением масочного режима

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02 июля, 2021. Пятница 12:22
В Махачкале строго следят за соблюдением масочного режима

На транспортные компании, водителей, а также пассажиров маршрутных такси продолжают составлять протоколы за несоблюдение масочного режима в разгар пандемии.

В Махачкале строго следят за соблюдением масочного режима
Общество

Представителями Роспотребнадзора совместно с правоохранительными органами по Махачкале было составлено 25 протоколов на сумму 2,5 млн рублей.

Напомним, что масочный режим введён на территории региона с 24 июня.

 

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