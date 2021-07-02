Представителями Роспотребнадзора совместно с правоохранительными органами по Махачкале было составлено 25 протоколов на сумму 2,5 млн рублей.
Напомним, что масочный режим введён на территории региона с 24 июня.
На транспортные компании, водителей, а также пассажиров маршрутных такси продолжают составлять протоколы за несоблюдение масочного режима в разгар пандемии.
Представителями Роспотребнадзора совместно с правоохранительными органами по Махачкале было составлено 25 протоколов на сумму 2,5 млн рублей.
Напомним, что масочный режим введён на территории региона с 24 июня.
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