«Самое главное в этом решении — на ребят, тянущихся к знаниям обратили внимание», - отметила педагог, комментируя решение врио Главы Дагестана.
Алтын Агаспарова: «Денежная премия послужит для выпускников отличной мотивацией к серьёзной учёбе»
- Автор Арслан
- 02 июля, 2021. Пятница 10:35
О том, что 100 тысяч рублей, выделенные стобальникам по инициативе Сергея Меликова – отличная мотивация для достижения дальнейших успехов в учебе, сообщила учительница из села Нариман Ногайского района республики Алтын Агаспарова.
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