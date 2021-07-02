ЗАМАНА - Родители стобальников благодарят Меликова за решение выделить им денежные средства

Родители стобальников благодарят Меликова за решение выделить им денежные средства

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02 июля, 2021. Пятница 10:33
Родители стобальников благодарят Меликова за решение выделить им денежные средства

Благодарность врио Главы Дагестана Сергею Меликову за верное решение выделить детям по 100 тысяч рублей выразила мать одного из выпускников Зарета Хутиева.

Родители стобальников благодарят Меликова за решение выделить им денежные средства
Общество

«Огромное родительское спасибо Сергею Меликову за то внимание, которое он без конца, можно сказать, уделяет нашим детям», - прокомментировала женщина.

 

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