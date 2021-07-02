«Огромное родительское спасибо Сергею Меликову за то внимание, которое он без конца, можно сказать, уделяет нашим детям», - прокомментировала женщина.
Родители стобальников благодарят Меликова за решение выделить им денежные средства
- Автор Арслан
- 02 июля, 2021. Пятница 10:33
Благодарность врио Главы Дагестана Сергею Меликову за верное решение выделить детям по 100 тысяч рублей выразила мать одного из выпускников Зарета Хутиева.
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