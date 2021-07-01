ЗАМАНА - Вручение аттестатов прошло в РМЛИ ДОД

Вручение аттестатов прошло в РМЛИ ДОД

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01 июля, 2021. Четверг 17:54
Вручение аттестатов прошло в РМЛИ ДОД

Сегодня, 1 июля, прошло вручение аттестатов в республиканском многопрофильном лицее-интернате для одаренных детей.

Вручение аттестатов прошло в РМЛИ ДОД
Общество

Как рассказали в лицее, в этом году лицей выпускает 165 выпускников. Из них 67 претендента на золотые медали. Два выпускника на сегодняшний день показали самый высокий результат на ЕГЭ по русскому языку -  Наида Абдурахманова и Вадим Ледванов. Также выпускник лицея  Джамбулат Бальгишиев стал абсолютным победителем Всероссийской олимпиады  РАНХиГС по иностранному языку «Английский для глобального прогресса», которое позволит ему поступить в лучшие вузы России без вступительных испытаний.

И.о. директора РМЛИ ДОД Шутунова Альбина Выборовна комментируя итоги учебного года, отметила целеустремленность и работоспособность выпускников, которые подают сейчас серьезные надежды. Незаурядный состав педагогического коллектива, некоторые из которых являются кандидатами наук, параллельно преподают в вузах республики, в Центре по работе с одаренными детьми на базе Университета Народного хозяйства   также являются источником высоких результатов лицеистов. Доброжелательная и творческая атмосфера внутри лицея позволяет детям раскрыть свои способности. Будущее за такими детьми, которые ставят во главу угла знание и труд.

 

 

 

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