ЗАМАНА - Дагестанцев приглашают принять участие в акции интернет-акции "Стимул мечты - это сам ты"

Дагестанцев приглашают принять участие в акции интернет-акции "Стимул мечты - это сам ты"

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01 июля, 2021. Четверг 17:37
Дагестанцев приглашают принять участие в акции интернет-акции &quot;Стимул мечты - это сам ты&quot;

С 26 июня по 3 июля Федеральное агентство по делам молодежи совместно с МВД России и органами исполнительной власти субъектов РФ проведут Всероссийскую интернет-акцию "Стимул мечты - это сам ты". По словам организаторов, акция будет провходить в формате онлайн-флешмоба, в рамках которого участники выкладывают посты, сторис или короткие видеоролики на свои страницы в социальных сетях с хештегами #Стимулмоеймечты, #Противнаркотиков. В них участникам необходимо рассказать о том, что для них стимул жизни, что дает им жизненные силы и почему они против наркотиков. По итогам конкурса трое победителей получат возможность принять участие в образовательном заезде «Вкусный джаз», который пройдет в период с 6 по 13 августа 2021 года на базе Арт-кластера«Таврида».

Дагестанцев приглашают принять участие в акции интернет-акции "Стимул мечты - это сам ты"
Общество

 

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