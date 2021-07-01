В Дагестане растет число 100-балльников на ЕГЭ
- Автор Диляра
- 01 июля, 2021. Четверг 17:30
В сюжете на канале РГВК «Дагестан» рассказали, как школьники готовились к сдаче экзаменов. Выпускник ГБОУ РД «РЛИ «Центр одаренных детей» Гурбан Язмедов поделился, что готовился на протяжение 12 месяцев без отдыха и выходных, как итог 100 баллов по обществознанию. «Конечно внешний контроль тоже присутствовал, мама контролировала процесс. Дополнительные занятия в школе», - рассказывает Язмедов. Директор Центра рассказала, что Гурбан ребенок очень целеустремленный, обязательный, посещал все дополнительные занятия.
Последнее от Диляра
- Вручение аттестатов прошло в РМЛИ ДОД
- Минпечати Дагестана объявил о начале приема документов на лучший антитеррористический контент
- Дагестанцев приглашают принять участие в акции интернет-акции "Стимул мечты - это сам ты"
- Что должен знать гражданин с задолженностями по кредиту
- 1 июля отмечается День ветеранов боевых действий