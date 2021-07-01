В Дагестане растет число 100-балльников на ЕГЭ

Автор Диляра

В сюжете на канале РГВК «Дагестан» рассказали, как школьники готовились к сдаче экзаменов. Выпускник ГБОУ РД «РЛИ «Центр одаренных детей» Гурбан Язмедов поделился, что готовился на протяжение 12 месяцев без отдыха и выходных, как итог 100 баллов по обществознанию. «Конечно внешний контроль тоже присутствовал, мама контролировала процесс. Дополнительные занятия в школе», - рассказывает Язмедов. Директор Центра рассказала, что Гурбан ребенок очень целеустремленный, обязательный, посещал все дополнительные занятия.