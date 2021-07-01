ЗАМАНА - В Дагестане растет число 100-балльников на ЕГЭ

В Дагестане растет число 100-балльников на ЕГЭ

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01 июля, 2021. Четверг 17:30
В Дагестане растет число 100-балльников на ЕГЭ
В сюжете на канале РГВК «Дагестан» рассказали, как школьники готовились к сдаче экзаменов. Выпускник ГБОУ РД «РЛИ «Центр одаренных детей» Гурбан Язмедов поделился, что готовился на протяжение 12 месяцев без отдыха и выходных, как итог 100 баллов по обществознанию. «Конечно внешний контроль тоже присутствовал, мама контролировала процесс. Дополнительные занятия в школе», - рассказывает Язмедов. Директор Центра рассказала, что Гурбан ребенок очень целеустремленный, обязательный, посещал все дополнительные занятия.
В Дагестане растет число 100-балльников на ЕГЭ
Общество

 

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