ЗАМАНА - 1 июля отмечается День ветеранов боевых действий

1 июля отмечается День ветеранов боевых действий

Автор
01 июля, 2021. Четверг 17:14
1 июля отмечается День ветеранов боевых действий

В России 1 июля отмечается День ветеранов боевых действий. Это день памяти и скорби ветеранов боевых действий.

1 июля отмечается День ветеранов боевых действий
Общество

«Это день памяти всех, кто воевал за Россию, не важно – в каких войнах и вооружённых конфликтах, выполняя свой долг по защите Родины. Как дань уважения им – ветеранам и памяти тех, кого уже нет в живых», - говорится в сообщении.

 

Прочитано 11 раз

Последнее от Диляра

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top