1 июля отмечается День ветеранов боевых действий

«Это день памяти всех, кто воевал за Россию, не важно – в каких войнах и вооружённых конфликтах, выполняя свой долг по защите Родины. Как дань уважения им – ветеранам и памяти тех, кого уже нет в живых», - говорится в сообщении.