«Это день памяти всех, кто воевал за Россию, не важно – в каких войнах и вооружённых конфликтах, выполняя свой долг по защите Родины. Как дань уважения им – ветеранам и памяти тех, кого уже нет в живых», - говорится в сообщении.
1 июля отмечается День ветеранов боевых действий
- Автор Диляра
- 01 июля, 2021. Четверг 17:14
В России 1 июля отмечается День ветеранов боевых действий. Это день памяти и скорби ветеранов боевых действий.
Последнее от Диляра
- Что должен знать гражданин с задолженностями по кредиту
- Работодателям рассказали о господдержке при найми на работу безработных
- 1 млн рублей выделит Минмолодежи РД на реализацию проектов НКО по духовно-нравственному и патриотическому воспитанию
- Интизар Мамутаева: «Президент показал знание проблем жителей страны изнутри, с какого бы региона они не прозвучали»
- В Правительстве Дагестана обсудили гидрометеорологическую обстановку