ЗАМАНА - Работодателям рассказали о господдержке при найми на работу безработных

Работодателям рассказали о господдержке при найми на работу безработных

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01 июля, 2021. Четверг 17:11
Работодателям рассказали о господдержке при найми на работу безработных

Министерство труда и социального развития организовывает выездные совещания с целью ознакомления работодателей с господдержкой при трудоустройстве на работу безработных граждан.

Работодателям рассказали о господдержке при найми на работу безработных
Общество

Очередное такое выездное совещание прошло в Левашинской администрации, где присутствовали представители 15 районов. Сообщают в министерстве. В ходе совещания присутствующим подробно рассказали о мерах господдержки. Таким образом, согласно условиям проекта, для работодателей, трудоустроивших безработных граждан, предусмотрены государственные субсидии. Размер субсидии составляет МРОТ - 12 792 рубля, увеличенный на размер страховых взносов, умноженный на численность трудоустроенных граждан.

 

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