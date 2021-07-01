Очередное такое выездное совещание прошло в Левашинской администрации, где присутствовали представители 15 районов. Сообщают в министерстве. В ходе совещания присутствующим подробно рассказали о мерах господдержки. Таким образом, согласно условиям проекта, для работодателей, трудоустроивших безработных граждан, предусмотрены государственные субсидии. Размер субсидии составляет МРОТ - 12 792 рубля, увеличенный на размер страховых взносов, умноженный на численность трудоустроенных граждан.
Работодателям рассказали о господдержке при найми на работу безработных
- Автор Диляра
- 01 июля, 2021. Четверг 17:11
Министерство труда и социального развития организовывает выездные совещания с целью ознакомления работодателей с господдержкой при трудоустройстве на работу безработных граждан.
Последнее от Диляра
- Что должен знать гражданин с задолженностями по кредиту
- 1 июля отмечается День ветеранов боевых действий
- 1 млн рублей выделит Минмолодежи РД на реализацию проектов НКО по духовно-нравственному и патриотическому воспитанию
- Интизар Мамутаева: «Президент показал знание проблем жителей страны изнутри, с какого бы региона они не прозвучали»
- В Правительстве Дагестана обсудили гидрометеорологическую обстановку