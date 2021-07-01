1 млн рублей выделит Минмолодежи РД на реализацию проектов НКО по духовно-нравственному и патриотическому воспитанию

Автор Диляра

1 млн рублей будет выделен на реализацию проектов НКО по духовно-нравственному и патриотическому воспитанию. Об этом сообщили в министерстве по делам молодежи Дагестана.