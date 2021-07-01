Ведомство объявляет конкурс грантовой поддержки проектов НКО, направленных на профилактику идеологии экстремизма и терроризма, духовно-нравственное и патриотическое воспитание, укрепление российской государственности. Конкурс будет проходить в 3 этапа: прием заявок, экспертиза заявок и заочный отбор, очная презентация финалистов и определение победителей. Подробнее о конкурсе можно узнать на сайте Минмолодежи РД.
1 млн рублей выделит Минмолодежи РД на реализацию проектов НКО по духовно-нравственному и патриотическому воспитанию
- Автор Диляра
- 01 июля, 2021. Четверг 16:58
1 млн рублей будет выделен на реализацию проектов НКО по духовно-нравственному и патриотическому воспитанию. Об этом сообщили в министерстве по делам молодежи Дагестана.
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