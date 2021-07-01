Алина Кусепова получила 100 баллов на ЕГЭ по русскому языку

Автор Диляра

Выпускница Терекли-Мектебской средней школы им.Кадрии получила 100 баллов на ЕГЭ по русскому языку.

Кусепова рассказывает, что во время сдачи экзамена была сосредоточена на написании. «Очень много зависело и от удачи, но и в тоже время подготовка должна была быть безупречной. Я также занималась дополнительно», - рассказывает Кусепова.