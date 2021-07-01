ЗАМАНА - Алина Кусепова получила 100 баллов на ЕГЭ по русскому языку

Алина Кусепова получила 100 баллов на ЕГЭ по русскому языку

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01 июля, 2021. Четверг 16:33
Алина Кусепова получила 100 баллов на ЕГЭ по русскому языку

Выпускница Терекли-Мектебской средней школы им.Кадрии получила 100 баллов на ЕГЭ по русскому языку.

Алина Кусепова получила 100 баллов на ЕГЭ по русскому языку
Общество
Кусепова рассказывает, что во время сдачи экзамена была сосредоточена на написании. «Очень много зависело и от удачи, но и в тоже время подготовка должна была быть безупречной. Я также занималась дополнительно», - рассказывает Кусепова.

 

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