100 баллов по химии получил выпускник из Южно-Сухокумска

Кадыров Абдуллах выпускник МКОУ СОШ №1 имени Магомед-Герея Зульпукарова из города Южно-Сухокумск получил 100 баллов на ЕГЭ по химии. Как отметил сам Кадыров, к сдаче экзамена он подошел основательно, занимался дополнительно с репетиторами и все свободное время посвящал подготовке.