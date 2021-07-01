100 баллов по химии получил выпускник из Южно-Сухокумска
- Автор Диляра
- 01 июля, 2021. Четверг 16:23
Кадыров Абдуллах выпускник МКОУ СОШ №1 имени Магомед-Герея Зульпукарова из города Южно-Сухокумск получил 100 баллов на ЕГЭ по химии. Как отметил сам Кадыров, к сдаче экзамена он подошел основательно, занимался дополнительно с репетиторами и все свободное время посвящал подготовке.
Последнее от Диляра
- Что должен знать гражданин с задолженностями по кредиту
- 1 июля отмечается День ветеранов боевых действий
- Работодателям рассказали о господдержке при найми на работу безработных
- 1 млн рублей выделит Минмолодежи РД на реализацию проектов НКО по духовно-нравственному и патриотическому воспитанию
- Интизар Мамутаева: «Президент показал знание проблем жителей страны изнутри, с какого бы региона они не прозвучали»