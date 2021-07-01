ЗАМАНА - 100 баллов по химии получил выпускник из Южно-Сухокумска

100 баллов по химии получил выпускник из Южно-Сухокумска

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01 июля, 2021. Четверг 16:23
100 баллов по химии получил выпускник из Южно-Сухокумска

Кадыров Абдуллах выпускник МКОУ СОШ №1 имени Магомед-Герея Зульпукарова из города Южно-Сухокумск получил 100 баллов на ЕГЭ по химии. Как отметил сам Кадыров, к сдаче экзамена он подошел основательно, занимался дополнительно с репетиторами и все свободное время посвящал подготовке.

100 баллов по химии получил выпускник из Южно-Сухокумска
Общество

 

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