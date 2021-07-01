100 баллов на ЕГЭ по русскому языку набрала выпускница Терекли-Мектебской СОШ имени А.Х. Джанибекова Айсель Кокурова

Автор Диляра

Ученица Терекли-Мектебской СОШ имени А.Х. Джанибекова Айсель Кокурова набрала 100 баллов на ЕГЭ по русскому языку.

По словам девушки, таких результатов она смогла благодаря своей целеустремленности и упорству. Она также отметила, что на экзамене задания оказались в разы легче, чем были на репетициях.