ЗАМАНА - 100 баллов на ЕГЭ по русскому языку набрала выпускница Терекли-Мектебской СОШ имени А.Х. Джанибекова Айсель Кокурова

100 баллов на ЕГЭ по русскому языку набрала выпускница Терекли-Мектебской СОШ имени А.Х. Джанибекова Айсель Кокурова

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01 июля, 2021. Четверг 16:06
100 баллов на ЕГЭ по русскому языку набрала выпускница Терекли-Мектебской СОШ имени А.Х. Джанибекова Айсель Кокурова

Ученица Терекли-Мектебской СОШ имени А.Х. Джанибекова Айсель Кокурова набрала 100 баллов на ЕГЭ по русскому языку.

100 баллов на ЕГЭ по русскому языку набрала выпускница Терекли-Мектебской СОШ имени А.Х. Джанибекова Айсель Кокурова
Общество
По словам девушки, таких результатов она смогла благодаря своей целеустремленности и упорству. Она также отметила, что на экзамене задания оказались в разы легче, чем были на репетициях.

 

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