Школьникам, сдавшим ЕГЭ на отлично, раздадут деньги

Об этом на встрече со школьниками сообщил врио Главы Дагестана Сергей Меликов. Денежные средства также получат и те, кто побеждал в крупных всероссийских олимпиадах и федеральных образовательных проектах.