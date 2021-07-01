ЗАМАНА - Школьникам, сдавшим ЕГЭ на отлично, раздадут деньги

Школьникам, сдавшим ЕГЭ на отлично, раздадут деньги

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01 июля, 2021. Четверг 12:36
Школьникам, сдавшим ЕГЭ на отлично, раздадут деньги

По 100 тысяч рублей раздадут выпускникам, сдавшим экзамены на 100 баллов.

Школьникам, сдавшим ЕГЭ на отлично, раздадут деньги
Общество

Об этом на встрече со школьниками сообщил врио Главы Дагестана Сергей Меликов. Денежные средства также получат и те, кто побеждал в крупных всероссийских олимпиадах и федеральных образовательных проектах.

 

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