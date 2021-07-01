Об этом на встрече со школьниками сообщил врио Главы Дагестана Сергей Меликов. Денежные средства также получат и те, кто побеждал в крупных всероссийских олимпиадах и федеральных образовательных проектах.
Школьникам, сдавшим ЕГЭ на отлично, раздадут деньги
- Автор Арслан
- 01 июля, 2021. Четверг 12:36
По 100 тысяч рублей раздадут выпускникам, сдавшим экзамены на 100 баллов.
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