Говоря о ситуации, сложившейся на территории республики, глава субъекта отметил, что все это пока не критично. Однако Меликов подчеркнул, что в случае ухудшения будут вводиться дополнительные меры ограничений.
В Дагестан направили более 30 тысяч доз вакцины
- Автор Арслан
- 01 июля, 2021. Четверг 11:44
О том, что региона в скором времени должен получить новую партию вакцины против вируса, стало известно в ходе совещания, прошедшего под руководством врио Главы Дагестана Сергея Меликова.
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