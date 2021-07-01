ЗАМАНА - В Дагестан направили более 30 тысяч доз вакцины

В Дагестан направили более 30 тысяч доз вакцины

Автор
01 июля, 2021. Четверг 11:44
В Дагестан направили более 30 тысяч доз вакцины

О том, что региона в скором времени должен получить новую партию вакцины против вируса, стало известно в ходе совещания, прошедшего под руководством врио Главы Дагестана Сергея Меликова.

В Дагестан направили более 30 тысяч доз вакцины
Общество

Говоря о ситуации, сложившейся на территории республики, глава субъекта отметил, что все это пока не критично. Однако Меликов подчеркнул, что в случае ухудшения будут вводиться дополнительные меры ограничений.

 

Прочитано 42 раз

Последнее от Арслан

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top