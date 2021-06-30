В районе уже запущена первая партия. Как рассказывают в ведомстве, инициативу поддержал глава района Гаджимурад Мусаев, и в одном из живописных уголков райцентра Дылыма собрались все, чтобы выпустить 50 кавказских фазанов.
В Казбековском районе восстанавливают популяцию фазанов
- Автор Диляра
- 30 июня, 2021. Среда 18:59
Популяцию фазанов восстанавливают в Казбековском районе. Об этом сообщает РИА «Дагестан» со ссылкой на муниципалитет.
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