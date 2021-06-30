Турция разъяснила требования к сертификатам вакцины для российских туристов

Автор Диляра

Российским туристам в Турции необходимо иметь при себе сертификат о полной вакцинации, — сообщает РИА «Новости» со ссылкой на АТОР.



Также уточнили, что не имеет значение какой именно вакциной привит турист.

Для переболевших туристов необходимо иметь при себе отрицательный пцр-тест.