Турция разъяснила требования к сертификатам вакцины для российских туристов
- Автор Диляра
- 30 июня, 2021. Среда 18:45
Российским туристам в Турции необходимо иметь при себе сертификат о полной вакцинации, — сообщает РИА «Новости» со ссылкой на АТОР.
Также уточнили, что не имеет значение какой именно вакциной привит турист.
Для переболевших туристов необходимо иметь при себе отрицательный пцр-тест.
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