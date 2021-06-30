ЗАМАНА - Турция разъяснила требования к сертификатам вакцины для российских туристов

Турция разъяснила требования к сертификатам вакцины для российских туристов

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30 июня, 2021. Среда 18:45
Турция разъяснила требования к сертификатам вакцины для российских туристов

Российским туристам в Турции необходимо иметь при себе сертификат о полной вакцинации, — сообщает РИА «Новости» со ссылкой на АТОР.

Турция разъяснила требования к сертификатам вакцины для российских туристов
Общество

Также уточнили, что не имеет значение какой именно вакциной привит турист.
Для переболевших туристов необходимо иметь при себе отрицательный пцр-тест.

 

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