100 балов на ЕГЭ по русскому языку получила Динара Алирзаева
- Автор Диляра
- 30 июня, 2021. Среда 17:56
Ученица МБОУ «Многопрофильный лицей № 30 Динара Алирзаева набрала максимальный балл на ЕГЭ по русскому языку.
В достижении такого результата Динаре помог упорный труд и кропотливая работа. Она отмечает, что усердная работа над собой может только привести к положительному результату.
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