100 балов на ЕГЭ по русскому языку получила Динара Алирзаева

Ученица МБОУ «Многопрофильный лицей № 30 Динара Алирзаева набрала максимальный балл на ЕГЭ по русскому языку.

В достижении такого результата Динаре помог упорный труд и кропотливая работа. Она отмечает, что усердная работа над собой может только привести к положительному результату.