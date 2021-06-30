ЗАМАНА - Владимир Путин ответил на вопрос о выплатах на детей от трех до семи лет

Владимир Путин ответил на вопрос о выплатах на детей от трех до семи лет

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30 июня, 2021. Среда 14:07
Владимир Путин ответил на вопрос о выплатах на детей от трех до семи лет

 В рамках «Прямой линии» с Президентом России Владимиру Путину поступил вопрос о выплатах на детей от трех до семи лет.

Владимир Путин ответил на вопрос о выплатах на детей от трех до семи лет
Общество

 «По новым требованиям по выплатам на детей с трех до семи лет учитывается доход за прошедший год. В нашем регионе требуют, чтобы выплаты были за все 12 месяцев, хотя в других регионах хватает и одного месяца. Почему у нас незаконно отказывают в выплатах? На все вопросы они ссылаются на федеральные нормы, а не на региональные. Помогите, пожалуйста, навести порядок. Даже те, у кого хоть раз за год был нулевой доход, лишаются выплат», – спрашивает Оксана из Астрахани.

Владимир Путин: «Если у вас в каком-то месяце превышен доход, это не значит, что вам должны отказывать в соответствующих выплатах. Этот отказ является незаконным. Давайте посмотрим конкретнее, ваши контакты есть.

Давайте мы с этим поразбираемся, я дам указание. Но самый простой способ – человек, когда потерял работу, должен зарегистрироваться в службе занятости. Тогда никто не сможет отказать. Это незаконно», – подчеркнул Путин.

 

 

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