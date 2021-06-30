ЗАМАНА - В Дагестане 100-летний житель победил коронавирус

В Дагестане 100-летний житель победил коронавирус

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30 июня, 2021. Среда 10:53
В Дагестане 100-летний житель победил коронавирус

Отправить аксакала домой, как сообщает ТАСС со ссылкой на региональный минздрав, медики  городской клинической больницы № 1 в Махачкале решили после того, как столетний Казамат Казаматов задышал без помощи дыхательного аппарата.

В Дагестане 100-летний житель победил коронавирус
Общество

Отмечается, что уроженец села Нижнее Казанище Буйнакского района республики поступил в медучреждение 10 дней назад. Состояние его было тяжелым.

 

 

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