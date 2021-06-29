ЗАМАНА - Из-за возможного ухудшения погоды в районах Дагестане созданы Оперштабы

Из-за возможного ухудшения погоды в районах Дагестане созданы Оперштабы

Автор
29 июня, 2021. Вторник 23:20
Из-за возможного ухудшения погоды в районах Дагестане созданы Оперштабы

МЧС Дагестана сообщает, что в связи с возможным ухудшением погодных условий в районах республике созданы Оперштабы.

Из-за возможного ухудшения погоды в районах Дагестане созданы Оперштабы
Общество

В ведомстве рассказали, что прошло совещание, которое провел начальник Главного управления МЧС России по Республике Дагестан Нариман Казимагамедов. Он выслушал о том, какая обстановка в районах и какие принимаются меры для недопущения аномальной ситуации.

 

Прочитано 67 раз

Последнее от Диляра

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top