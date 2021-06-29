Из-за возможного ухудшения погоды в районах Дагестане созданы Оперштабы

МЧС Дагестана сообщает, что в связи с возможным ухудшением погодных условий в районах республике созданы Оперштабы.

В ведомстве рассказали, что прошло совещание, которое провел начальник Главного управления МЧС России по Республике Дагестан Нариман Казимагамедов. Он выслушал о том, какая обстановка в районах и какие принимаются меры для недопущения аномальной ситуации.