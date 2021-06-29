В ведомстве рассказали, что прошло совещание, которое провел начальник Главного управления МЧС России по Республике Дагестан Нариман Казимагамедов. Он выслушал о том, какая обстановка в районах и какие принимаются меры для недопущения аномальной ситуации.
Из-за возможного ухудшения погоды в районах Дагестане созданы Оперштабы
- Автор Диляра
- 29 июня, 2021. Вторник 23:20
МЧС Дагестана сообщает, что в связи с возможным ухудшением погодных условий в районах республике созданы Оперштабы.
Последнее от Диляра
- Правительство Дагестана и «Группа «ГАЗ» подписали соглашение о сотрудничестве
- Экспедиция памяти: «Их увозили от войны. Санкт-Петербург – Махачкала»
- В Махачкале прошла презентация футбольного клуба «Динамо»
- Ученики Центра одаренных детей набрали 100 баллов на ЕГЭ по обществознанию
- В журнале Dünya (Мир) опубликована статья о Дагестане