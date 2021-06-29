ЗАМАНА - Дмитрий Песков решил вакцинироваться несмотря на антитела

Дмитрий Песков решил вакцинироваться несмотря на антитела

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29 июня, 2021. Вторник 00:58
Дмитрий Песков решил вакцинироваться несмотря на антитела

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал телеканалу каналу "Россия-24", что несмотря на присутствие антител в организме решил вакцинироваться против новой коронавирусной инфекции.

Дмитрий Песков решил вакцинироваться несмотря на антитела
Общество

Сделал он это для того, чтобы, как он отметил, ощущать всю полноту свободы в Москве.

 

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