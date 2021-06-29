Дмитрий Песков решил вакцинироваться несмотря на антитела

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал телеканалу каналу "Россия-24", что несмотря на присутствие антител в организме решил вакцинироваться против новой коронавирусной инфекции.

Сделал он это для того, чтобы, как он отметил, ощущать всю полноту свободы в Москве.