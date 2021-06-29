Сделал он это для того, чтобы, как он отметил, ощущать всю полноту свободы в Москве.
Дмитрий Песков решил вакцинироваться несмотря на антитела
- Автор Диляра
- 29 июня, 2021. Вторник 00:58
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал телеканалу каналу "Россия-24", что несмотря на присутствие антител в организме решил вакцинироваться против новой коронавирусной инфекции.
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