Правительство Дагестана и «Группа «ГАЗ» подписали соглашение о сотрудничестве

Подписание прошло между Председателем Правительства РД Абдулпатахом Амирхановым и представитель компании, генеральным директором группы компаний «Современные транспортные технологии» Олегом Марковым. В ходе подписания они отметили, что планируется взаимодействие по нескольким направлениям. Это улучшение качества предприятий, модернизация действующего парка, обеспечение потребности предприятий Дагестана в качественной и современной технике производства «Группы ГАЗ» и т.д.