Подписание прошло между Председателем Правительства РД Абдулпатахом Амирхановым и представитель компании, генеральным директором группы компаний «Современные транспортные технологии» Олегом Марковым. В ходе подписания они отметили, что планируется взаимодействие по нескольким направлениям. Это улучшение качества предприятий, модернизация действующего парка, обеспечение потребности предприятий Дагестана в качественной и современной технике производства «Группы ГАЗ» и т.д.
Правительство Дагестана и «Группа «ГАЗ» подписали соглашение о сотрудничестве
- Автор Диляра
- 29 июня, 2021. Вторник 23:14
Сегодня, 29 июня, прошло подписание соглашения между Правительством Дагестана и «Группой «ГАЗ».
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