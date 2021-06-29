В Махачкале прошла презентация футбольного клуба «Динамо»

В Махачкале презентовали футбольный клуб «Динамо». Об этом сообщает издание ТАСС со ссылкой на республиканское министерство спорта.

Как отметили в издании, презентация прошла в музее боевой славы Дагестана. "Это новое название ФК "Махачкала", последние несколько лет игравшего в третьем по силе футбольном дивизионе России", - отмечает издание. Также было отмечено, что решение о возрождении «Динамо» инициировано руководством Дагестана и лично Сергеем Меликовым.