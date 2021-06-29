Как отметили в издании, презентация прошла в музее боевой славы Дагестана. "Это новое название ФК "Махачкала", последние несколько лет игравшего в третьем по силе футбольном дивизионе России", - отмечает издание. Также было отмечено, что решение о возрождении «Динамо» инициировано руководством Дагестана и лично Сергеем Меликовым.
В Махачкале прошла презентация футбольного клуба «Динамо»
- Автор Диляра
- 29 июня, 2021. Вторник 20:57
В Махачкале презентовали футбольный клуб «Динамо». Об этом сообщает издание ТАСС со ссылкой на республиканское министерство спорта.
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