ЗАМАНА - В Махачкале прошла презентация футбольного клуба «Динамо»

В Махачкале прошла презентация футбольного клуба «Динамо»

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29 июня, 2021. Вторник 20:57
В Махачкале прошла презентация футбольного клуба «Динамо»

В Махачкале презентовали футбольный клуб «Динамо». Об этом сообщает издание ТАСС со ссылкой на республиканское министерство спорта.

В Махачкале прошла презентация футбольного клуба «Динамо»
Общество

Как отметили в издании, презентация прошла в музее боевой славы Дагестана. "Это новое название ФК "Махачкала", последние несколько лет игравшего в третьем по силе футбольном дивизионе России", - отмечает издание. Также было отмечено, что решение о возрождении «Динамо» инициировано руководством Дагестана и лично Сергеем Меликовым.

 

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