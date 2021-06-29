Экспедиция памяти: «Их увозили от войны. Санкт-Петербург – Махачкала»

С 26 по 29 июня этого года проходит экспедиция памяти: «Их увозили от войны. Санкт-Петербург – Махачкала».

Экспедиция проходит по инициативе Представительства Республики Дагестан в г. Санкт-Петербург Межрегиональная общественная организация содействии развитию культуры и спорта «Берег» совместно с Дагестанской региональной общественной организацией «Мотоклуб Black Egales MC».

Как отмечают организаторы, мероприятие проводится для укрепления духовных ценностей, сохранение памяти о героическом прошлом нашей Родины и вкладе жителей Дагестана, принимавших эвакуированное население из блокадного Ленинграда в годы Великой Отечественной войны.