Как отмечают организаторы, мероприятие проводится для укрепления духовных ценностей, сохранение памяти о героическом прошлом нашей Родины и вкладе жителей Дагестана, принимавших эвакуированное население из блокадного Ленинграда в годы Великой Отечественной войны.
Экспедиция памяти: «Их увозили от войны. Санкт-Петербург – Махачкала»
- Автор Диляра
- 29 июня, 2021. Вторник 21:49
С 26 по 29 июня этого года проходит экспедиция памяти: «Их увозили от войны. Санкт-Петербург – Махачкала».
Экспедиция проходит по инициативе Представительства Республики Дагестан в г. Санкт-Петербург Межрегиональная общественная организация содействии развитию культуры и спорта «Берег» совместно с Дагестанской региональной общественной организацией «Мотоклуб Black Egales MC».
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