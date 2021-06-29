ЗАМАНА - В журнале Dünya (Мир) опубликована статья о Дагестане

В журнале Dünya (Мир) опубликована статья о Дагестане

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29 июня, 2021. Вторник 19:42
В журнале Dünya (Мир) опубликована статья о Дагестане

В известном журнале Dünya (Мир) опубликована статья о Дагестане. Как рассказыыают авторы статьи, публикация была подготовлена при содействии Торгового представительства РФ в Турецкой Республике.

В журнале Dünya (Мир) опубликована статья о Дагестане
Общество

В публикации рассказывается о красотах республики, о том, что она не имеет аналогов на Евразийском континенте по количеству и качеству климатобальнеологических ресурсов, что позволяет создать здесь курортно-рекреационную зону международного уровня. Также в статье упомянуто о министерстве туризме региона, которое с 2011 года принимает участие в международной туристской выставке «EMITT» в Стамбуле.

 

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