В журнале Dünya (Мир) опубликована статья о Дагестане

В известном журнале Dünya (Мир) опубликована статья о Дагестане. Как рассказыыают авторы статьи, публикация была подготовлена при содействии Торгового представительства РФ в Турецкой Республике.

В публикации рассказывается о красотах республики, о том, что она не имеет аналогов на Евразийском континенте по количеству и качеству климатобальнеологических ресурсов, что позволяет создать здесь курортно-рекреационную зону международного уровня. Также в статье упомянуто о министерстве туризме региона, которое с 2011 года принимает участие в международной туристской выставке «EMITT» в Стамбуле.