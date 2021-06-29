Школьники поделились тем, как им удалось набрать высший балл. По их словам, долгая и упорная подготовка к экзаменам, а также квалификация преподавателей Центра им в этом помогла. Как отмечает, директор центра Шаганэ Баймурзаева в школе весь образовательный процесс направлен на выявление таланта и успеха ребенка.
Ученики Центра одаренных детей набрали 100 баллов на ЕГЭ по обществознанию
- Автор Диляра
- 29 июня, 2021. Вторник 20:24
Учащиеся ГБОУ РД «РЛИ «Центр одаренных детей» Камилла Омарова и Гурбан Язмедов набрали 100 баллов на ЕГЭ по обществознанию.
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