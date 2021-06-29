ЗАМАНА - Ученики Центра одаренных детей набрали 100 баллов на ЕГЭ по обществознанию

Ученики Центра одаренных детей набрали 100 баллов на ЕГЭ по обществознанию

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29 июня, 2021. Вторник 20:24
Ученики Центра одаренных детей набрали 100 баллов на ЕГЭ по обществознанию

Учащиеся ГБОУ РД «РЛИ «Центр одаренных детей» Камилла Омарова и Гурбан Язмедов набрали 100 баллов на ЕГЭ по обществознанию.

Ученики Центра одаренных детей набрали 100 баллов на ЕГЭ по обществознанию
Общество

Школьники поделились тем, как им удалось набрать высший балл. По их словам, долгая и упорная подготовка к экзаменам, а также квалификация преподавателей Центра им в этом помогла. Как отмечает, директор центра Шаганэ Баймурзаева в школе весь образовательный процесс направлен на выявление таланта и успеха ребенка.

 

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