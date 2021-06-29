Ученики Центра одаренных детей набрали 100 баллов на ЕГЭ по обществознанию

Школьники поделились тем, как им удалось набрать высший балл. По их словам, долгая и упорная подготовка к экзаменам, а также квалификация преподавателей Центра им в этом помогла. Как отмечает, директор центра Шаганэ Баймурзаева в школе весь образовательный процесс направлен на выявление таланта и успеха ребенка.