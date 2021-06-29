Глава организации призвал жителей республики минимизировать контакты своих близких с посторонними лицами.
«Попросите их оставаться дома. Не давайте вирусу шансов», - сказал Дибияев.
К дагестанцам с призывом сделать все возможное, чтобы вирус перестал распространяться, обратился Председатель централизованной религиозной организации иудейских общин Дагестана Валерий Дибияев.
Глава организации призвал жителей республики минимизировать контакты своих близких с посторонними лицами.
«Попросите их оставаться дома. Не давайте вирусу шансов», - сказал Дибияев.
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