ЗАМАНА - Валерий Дибияев призвал дагестанцев остановить дальнейшее распространение коронавируса

Валерий Дибияев призвал дагестанцев остановить дальнейшее распространение коронавируса

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29 июня, 2021. Вторник 15:27
Валерий Дибияев призвал дагестанцев остановить дальнейшее распространение коронавируса

К дагестанцам с призывом сделать все возможное, чтобы вирус перестал распространяться, обратился Председатель централизованной религиозной организации иудейских общин Дагестана Валерий Дибияев.

Валерий Дибияев призвал дагестанцев остановить дальнейшее распространение коронавируса
Общество

Глава организации призвал жителей республики минимизировать контакты своих близких с посторонними лицами.

«Попросите их оставаться дома. Не давайте вирусу шансов», - сказал Дибияев.

 

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