В мероприятии приняли участие члены Российской академии художеств и Ассоциации искусствоведов.
Выпускников художественно-графического факультета рекомендовали в Союз художников России
- Автор Арслан
- 29 июня, 2021. Вторник 12:37
К приёму в Союз художников России члены аттестационной комиссии Даггоспедуниверситета порекомендовали, высоко оценив несколько дипломных работ.
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