Отмечено, что выявляли абонентов, чей долг превысил 100 тысяч рублей.
В Дагестане навестили должников по газу
- Автор Арслан
- 29 июня, 2021. Вторник 12:08
В ходе рейдовых мероприятий по выявлению причин, по которым тот или иной абонент не совершал оплату за газ, сотрудники «Газпром межрегионгаз Махачкала» посетили 13 адресов.
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