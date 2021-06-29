Дагестанцев приглашают принять участие в акции «Стимул мечты — это сам ты»

Автор Арслан

Цель интернет-акции, как сообщает пресс-служба Минмолодежи РД, заключается в том, что каждый ее участник выкладывает в сети Инстаграм пост или сторис с пометками #Стимулмоеймечты, #Противнаркотиков.