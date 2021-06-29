ЗАМАНА - Дагестанцев приглашают принять участие в акции «Стимул мечты — это сам ты»

Дагестанцев приглашают принять участие в акции «Стимул мечты — это сам ты»

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29 июня, 2021. Вторник 12:01
Дагестанцев приглашают принять участие в акции «Стимул мечты — это сам ты»

Цель интернет-акции, как сообщает пресс-служба Минмолодежи РД, заключается в том, что каждый ее участник выкладывает в сети Инстаграм пост или сторис с пометками #Стимулмоеймечты, #Противнаркотиков.

Дагестанцев приглашают принять участие в акции «Стимул мечты — это сам ты»
Общество

Акция, в рамках которой участникам нужно рассказать, что для них стимул жизни, продлится в формате онлайн-флешмоба до 3 июля.

 

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