ЗАМАНА - Султан Хамзаев пообщался с журналистами

Султан Хамзаев пообщался с журналистами

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28 июня, 2021. Понедельник 22:51
Султан Хамзаев пообщался с журналистами

Член Общественной палаты России, лидер федерального проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев сегодня, 28 июня, встретился с журналистами.

Султан Хамзаев пообщался с журналистами
Общество
В ходе пресс-конференции Хамзаев рассказал о работе проекта «Трезвая Россия», о том, какая работа проводится в Общественной палате РФ в этом году, о предстоящих выборах в Государственную Думу, а также развитии гражданского общества. Отвечая на вопросы журналистов о том, как обстоят дела с решением проблемы по распространению наркотив, Султан Хамзаев отметил, что ситуация в Дагестане, как и по стране в целом очень сложная. Та работа, которую проводят власти, общественники ее не хватает. И необходимо принимать более кардинальные меры. Он обратился к присутствующим журналистам чаще поднимать проблему наркомании в своих изданиях. По мнению Хамзаева, так можно будет привлечь больше общественности к данной проблеме.

 

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