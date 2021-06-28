Султан Хамзаев пообщался с журналистами

Автор Диляра

Член Общественной палаты России, лидер федерального проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев сегодня, 28 июня, встретился с журналистами.

В ходе пресс-конференции Хамзаев рассказал о работе проекта «Трезвая Россия», о том, какая работа проводится в Общественной палате РФ в этом году, о предстоящих выборах в Государственную Думу, а также развитии гражданского общества. Отвечая на вопросы журналистов о том, как обстоят дела с решением проблемы по распространению наркотив, Султан Хамзаев отметил, что ситуация в Дагестане, как и по стране в целом очень сложная. Та работа, которую проводят власти, общественники ее не хватает. И необходимо принимать более кардинальные меры. Он обратился к присутствующим журналистам чаще поднимать проблему наркомании в своих изданиях. По мнению Хамзаева, так можно будет привлечь больше общественности к данной проблеме.