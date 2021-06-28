В Правительстве Дагестана прошло заседание Антинаркотической комиссии

Заседание начали с вопроса по принимаемым мерам по профилактики наркомании. Сергей Меликов подчеркнул, что в республике проблема с распространением наркотических веществ сохраняется. В ходе заседания озвучили, что на 1 июня 2021 года в 9 исправительных учреждениях, а также в следственных изоляторах региона находятся более 800 подозреваемых, обвиняемых и осужденных за преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств, на профилактическом учете состоят 32 человека. Также было отмечено, что за 5 месяцев текущего года Управлением ФСИН по РД совместно с МВД по РД было изъято более 520 грамм наркотических средств и психотропных веществ, из них при доставке в учреждения уголовно-исполнительной системы – 326 грамм.