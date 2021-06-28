ЗАМАНА - Как менялся Крым за 7 лет в составе РФ

Как менялся Крым за 7 лет в составе РФ

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28 июня, 2021. Понедельник 21:50
Как менялся Крым за 7 лет в составе РФ

В 2014 году Республика Крым вошла в состав Российской Федерации.

Как менялся Крым за 7 лет в составе РФ
Общество
За годы нахождения республики в составе РФ прошли большие положительные изменения. Они коснулись социально-экономического положения, сфер транспорта и строительства, энергетики, водоснабжения, здравоохранения, туризма и многого другого. Один только проект Крымский мост улучшил жизнь крымчан. Также положительно сказался проект по строительству федеральной автодороги «Таврида», которая соединяет Керчь, Симферополь и Севастополь. Финансирование данного проекта превысило 150 млрд рублей. Протяженность трассы составляет около 250 км. Изменения претерпел и местный аэропорт. Как отмечают сами крымчани, качество жизни улучшилось, что хорошо способствует на развитие республики.

 

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