Как менялся Крым за 7 лет в составе РФ

Автор Диляра

В 2014 году Республика Крым вошла в состав Российской Федерации.

За годы нахождения республики в составе РФ прошли большие положительные изменения. Они коснулись социально-экономического положения, сфер транспорта и строительства, энергетики, водоснабжения, здравоохранения, туризма и многого другого. Один только проект Крымский мост улучшил жизнь крымчан. Также положительно сказался проект по строительству федеральной автодороги «Таврида», которая соединяет Керчь, Симферополь и Севастополь. Финансирование данного проекта превысило 150 млрд рублей. Протяженность трассы составляет около 250 км. Изменения претерпел и местный аэропорт. Как отмечают сами крымчани, качество жизни улучшилось, что хорошо способствует на развитие республики.