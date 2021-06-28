ЗАМАНА - Определена дирекция форума Международного форума «Каспий-2021»

Определена дирекция форума Международного форума «Каспий-2021»

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28 июня, 2021. Понедельник 21:24
Определена дирекция форума Международного форума «Каспий-2021»

В Минмолодежи Дагестана проводился отборный конкурс на определение дирекции Международного форума «Каспий-2021».

Определена дирекция форума Международного форума «Каспий-2021»
Общество

Как отметили в министерстве, заявок было подано более 50. Отбор проходил в два этапа, первый рассмотрение конкурсных материалов, по итогу которого было определено 16 заявок, второй проходил в онлайн голосовании. По итогу победителями конкурса стали: Директор форума – Эседулах Салахов; Руководитель службы информационного обеспечения – Диляра Гасанова; Руководитель службы по работе с почетными гостями – Патимат Шуайбова; Старший куратор – Шамиль Садыков; Руководитель группы контроля – Шамил Магомедов.

 

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