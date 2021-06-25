ЗАМАНА - В Дагестане запретили разжигать костры в лесных массивах

В Дагестане запретили разжигать костры в лесных массивах

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25 июня, 2021. Пятница 20:37
В Дагестане запретили разжигать костры в лесных массивах

С 28 мая в Дагестане действует постановление Правительства региона об особом противопожарном режиме. 

В Дагестане запретили разжигать костры в лесных массивах
Общество

Председатель Комитета по лесному хозяйству РД Вагаб Абдулхамидов поделился, что в прошлом году было 15 пожаров по вине людей. Разжигая костер на отдыхе люди забывают его потушить, бросают окурки в сухую траву и тем самым создают пожар. Он призвал, чтобы люди не посещали лесные массивы. 

Также поведали, что с 21 июня Комитетом по лесному хозяйству был введён режим ограничений пребывания граждан и въезда в леса на транспортных средствах на 20 календарных дней.

За нарушение правил граждан ждет штраф В размере от 2,5 до 5 тыс рублей. В период, когда нет режима ограничений, штраф за неосторожное обращение с огнём, нарушения правил пожарной безопасности в лесах составляет от 1,5 до 3 тыс рублей.

 

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