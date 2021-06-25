В жару жителям Махачкалы будут раздавать воду

Воду горожанам, как сообщили в редакции «Махачкалинских известий», буду раздавать с сегодняшнего дня в вязи с повышением температуры. В ближайшие три дня, по данным синоптиков, температура воздуха будет достигать 33 градусов тепла.