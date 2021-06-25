ЗАМАНА - В жару жителям Махачкалы будут раздавать воду

В жару жителям Махачкалы будут раздавать воду

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25 июня, 2021. Пятница 14:13
В жару жителям Махачкалы будут раздавать воду

Воду горожанам, как сообщили в редакции «Махачкалинских известий», буду раздавать с сегодняшнего дня в вязи с повышением температуры. В ближайшие три дня, по данным синоптиков, температура воздуха будет достигать 33 градусов тепла.

В жару жителям Махачкалы будут раздавать воду
Общество

Подробнее о том, в каких точках города будет осуществлена раздача воды – читайте здесь.

 

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