В рамках мероприятия любой желающий также сможет встретиться с представителями компании и получить профессиональные консультации.
Сеть магазинов «Магнит» проведет ярмарку вакансий
- Автор Арслан
- 25 июня, 2021. Пятница 13:26
Ярмарка вакансий, где жители Махачкалы смогут получить информацию о работе, пройдет на площадке экономического факультета ДГУ 1 июля.
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