ЗАМАНА - Сеть магазинов «Магнит» проведет ярмарку вакансий

Сеть магазинов «Магнит» проведет ярмарку вакансий

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25 июня, 2021. Пятница 13:26
Сеть магазинов «Магнит» проведет ярмарку вакансий

Ярмарка вакансий, где жители Махачкалы смогут получить информацию о работе, пройдет на площадке экономического факультета ДГУ 1 июля.

Сеть магазинов «Магнит» проведет ярмарку вакансий
Общество

В рамках мероприятия любой желающий также сможет встретиться с представителями компании и получить профессиональные консультации.

 

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