ЗАМАНА - Названа основная причина возникновения лесных пожаров в Дагестане

Названа основная причина возникновения лесных пожаров в Дагестане

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25 июня, 2021. Пятница 12:31
Названа основная причина возникновения лесных пожаров в Дагестане

Человеческий фактор. Именно он, по словам вице-премьера республики Абдулмуслима Абдулмуслимова, является основной причиной возникновения лесных пожаров на территории региона.

Названа основная причина возникновения лесных пожаров в Дагестане
Общество

В рамках совещания по вопросам организации охраны лесов от возгораний заместитель руководителя регионального правительства также отметил, что общая площадь территории лесного фонда в регионе, которая, кстати, относится к зоне наземной охраны от пожаров, составляет 527,9 тыс. гектаров, из них покрытые лесом – 365,9 тыс. гектаров.

 

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