Как сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета, работы по благоустройству ведутся по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды».
Парковые зоны специальным прорезиненным покрытием обустроят в селениях Карацане, Янгикенте и Гулли.
Как сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета, работы по благоустройству ведутся по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды».
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