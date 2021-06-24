ЗАМАНА - Сдача ЕГЭ подходит к концу

Сдача ЕГЭ подходит к концу

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24 июня, 2021. Четверг 16:30
Сдача ЕГЭ подходит к концу

25 июня пройдет последний экзамен ЕГЭ по информатике и ИКТ. Об этом сообщает министерство образования и науки республики.

Сдача ЕГЭ подходит к концу
Общество

В министерстве рассказали, что подходит к концу сдача ЕГЭ по основному периоду. Также они отметили, что не позднее 27 июня будут известны результаты по обществознанию. По химии, литературе, географии, русскому языку, математике профильного уровня, истории и физике результаты уже известны.

 

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