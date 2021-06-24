ЗАМАНА - Хореографический ансамбль из Дагестана стал обладателем Гран-при

Хореографический ансамбль из Дагестана стал обладателем Гран-при

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24 июня, 2021. Четверг 13:02
Хореографический ансамбль из Дагестана стал обладателем Гран-при

Более 60 коллективов со всей России принимали участие во Всероссийском конкурсе – фестивале «Искусство длиною в жизнь».

Хореографический ансамбль из Дагестана стал обладателем Гран-при
Общество

Одним из наиболее ярких представлений мероприятия стало выступление артистов детского хореографического ансамбля «Эдельвейс» Школы искусств имени А. Курбанмагомедова Новолакского района.

 

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