Отмечено, что из неблагополучной среды вывезли 180 детей.
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Консультируют детей, вывезенных из Сирии, как сообщили в министерстве здравоохранения Дагестана, специалисты из НМИЦ психиатрии и наркологии им. В.П. Сербского.
Отмечено, что из неблагополучной среды вывезли 180 детей.
Подробнее – тут.
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