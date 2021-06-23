В Дагестане провели акцию «Красная гвоздика»
- Автор Диляра
- 23 июня, 2021. Среда 19:29
В Дагестане с 27 апреля по 22 июня проходила ежегодная благотворительная акция «Красная гвоздика», организованная Дагестанским региональным отделением Всероссийского общественного движения «Волонтеры победы» совместно с благотворительным фондом «Память поколений».
В ходе акции волонтеры раздавали значки «Красная гвоздика». Как отмечают организаторы, данные значки являются символами памяти павшим героям и благодарности ветеранам Великой Отечественной войны и боевых действий. Также волонтеры говорили, что, приобретая значки можно помочь ветерану, ведь все собранные денежные средства идут на лекарства, медоборудования и реабилитацию.
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