В Дагестане провели акцию «Красная гвоздика»

Автор Диляра

В Дагестане с 27 апреля по 22 июня проходила ежегодная благотворительная акция «Красная гвоздика», организованная Дагестанским региональным отделением Всероссийского общественного движения «Волонтеры победы» совместно с благотворительным фондом «Память поколений».

В ходе акции волонтеры раздавали значки «Красная гвоздика». Как отмечают организаторы, данные значки являются символами памяти павшим героям и благодарности ветеранам Великой Отечественной войны и боевых действий. Также волонтеры говорили, что, приобретая значки можно помочь ветерану, ведь все собранные денежные средства идут на лекарства, медоборудования и реабилитацию.