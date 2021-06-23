Дагестанский картофель появляется на рынках республики

Автор Диляра

На дагестанских прилавках начали появляться первые партии картофеля.

Об этом сообщаем Министерство сельского хозяйства республики. В ведомстве отмечают, что в этом году в регионе под возделывание картофеля отведено более 19 тыс. га пашни. Также они в министерстве рассказали, что почти 40% от этой площади приходится в Левашинском районе (более 3 тыс. га), Акушинском районе (2,1 тыс. га), Хасавюртовском (1,4 тыс. га) и Буйнакском (1,3 тыс.га) районах.