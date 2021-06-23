ЗАМАНА - Дагестанский картофель появляется на рынках республики

Дагестанский картофель появляется на рынках республики

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23 июня, 2021. Среда 18:39
Дагестанский картофель появляется на рынках республики

 На дагестанских прилавках начали появляться первые партии картофеля.

Дагестанский картофель появляется на рынках республики
Общество
Об этом сообщаем Министерство сельского хозяйства республики. В ведомстве отмечают, что в этом году в регионе под возделывание картофеля отведено более 19 тыс. га пашни. Также они в министерстве рассказали, что почти 40% от этой площади приходится в Левашинском районе (более 3 тыс. га), Акушинском районе (2,1 тыс. га), Хасавюртовском (1,4 тыс. га) и Буйнакском (1,3 тыс.га) районах.

 

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