ЗАМАНА - Делегация Россети посетила Табасаранский район

Делегация Россети посетила Табасаранский район

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23 июня, 2021. Среда 13:39
Делегация Россети посетила Табасаранский район

По данным пресс-службы муниципалитета, в районе планируется установка 347 деревянных опор и 6 тонн провода на 7 километрах ЛЭП.

Делегация Россети посетила Табасаранский район
Общество

Скорейшую реализацию задуманного обсудили в рамках совещания с участием делегации Россетей. Проект электризации района вошел в программу модернизации электросетевого комплекса в регионе.

 

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