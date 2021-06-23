Скорейшую реализацию задуманного обсудили в рамках совещания с участием делегации Россетей. Проект электризации района вошел в программу модернизации электросетевого комплекса в регионе.
Делегация Россети посетила Табасаранский район
- Автор Арслан
- 23 июня, 2021. Среда 13:39
По данным пресс-службы муниципалитета, в районе планируется установка 347 деревянных опор и 6 тонн провода на 7 километрах ЛЭП.
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