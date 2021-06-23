Возбуждено уголовное дело.
Мужчину задержали с крупной партией наркотиков
- Автор Арслан
- 23 июня, 2021. Среда 13:29
При задержании у 38-летнего мужчины в Дагестане сотрудники обнаружили запрещенные к свободному обороту сильнодействующие вещества. Вес содержимого составлял около 5500 граммов.
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