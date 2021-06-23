В рамках форума участники обсудят широкий круг социальных, экономических и политических вопросов, теоретических и практических аспектов военного искусства.
Дагестанцев приглашают к участию в научно-практическом форуме
- Автор Арслан
- 23 июня, 2021. Среда 12:18
Мероприятие под названием «Единство и братство народов Кавказа – решающий фактор победы в Битве за Кавказ» пройдет в городе Минеральные воды 8 октября текущего года.
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